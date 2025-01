Mais de 45 mil torcedores lotam o Mineirão para apresentação de Gabigol, Dudu e outros quatro reforços

O Cruzeiro realizou um evento emocionante no Mineirão, onde 45 mil torcedores se reuniram para a apresentação de seus novos reforços para a temporada de 2025. Entre os seis jogadores apresentados, Dudu e Gabigol se destacaram como as principais atrações da noite. A presença de Gabigol, ex-jogador do Flamengo, foi especialmente aguardada, e sua entrada no gramado gerou uma onda de entusiasmo entre os fãs. O proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, foi o responsável por introduzir os novos atletas, que incluem Rodriguinho, Fagner, Eduardo e Christian. Durante sua fala, Christian fez uma provocação ao rival Atlético-MG, afirmando que “só existe um grande em Minas”, o que animou ainda mais a torcida presente.

Gabigol, ao subir ao gramado, fez isso de mãos dadas com Pedrinho, que não conseguiu conter a emoção diante da recepção calorosa dos torcedores. Lourenço ressaltou a importância da contratação de Gabigol, destacando seus títulos e a influência que o jogador exerce no futebol brasileiro atualmente. Os torcedores mostraram seu apoio com cartazes e celebrações, e Gabigol foi recebido calorosamente por jogadoras do time feminino do Cruzeiro, que também estavam presentes no evento. Além disso, o clube anunciou a contratação do congolês Yannick Bolasie, que não pôde comparecer à apresentação, mas se juntará à equipe em Orlando, onde o Cruzeiro participará da FC Series.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA