Mais de 5 mil pessoas lotam comício histórico de Luiz Mário e Kiko com presença do governador Jerônimo Rodrigues

Na última sexta-feira, Itamaraju viveu um momento histórico. Mais de 5 mil pessoas lotaram a avenida Getúlio Vargas para prestigiar o Comício do candidato a prefeito Luiz Mário e se vice Kiko Mascarenhas, que contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do deputado federal Valmir Assunção e da deputada estadual Lucinha do MST. De acordo com a organização, o evento se tornou o maior comício político já realizado na cidade.

Durante o comício, o governador Jerônimo Rodrigues fez anúncios importantes que impactarão diretamente a vida dos itamarajuenses. Entre eles, está o asfaltamento da estrada que liga a BA-489 ao distrito de Pirajá, num trecho de 18 km. O governador também anunciou a construção de uma unidade hospitalar materno-infantil, reforçando o compromisso de melhorar a saúde do município, com foco no cuidado das mães e crianças.

Em seu discurso, Jerônimo Rodrigues destacou a importância de ter Luiz Mário como prefeito para garantir que Itamaraju esteja aberta para receber os investimentos do governo estadual e federal. “Precisamos de um prefeito que abra as portas do município para os investimentos necessários. Luiz Mário tem meu total apoio, e com ele na prefeitura, poderemos trazer muito mais avanços para a cidade”, afirmou o governador.

Luiz Mário agradeceu a presença e o apoio da população, destacando que essa união entre o povo e o governo estadual é fundamental para que Itamaraju alcance novos patamares de desenvolvimento. “O povo de Itamaraju mostrou sua força. Estamos no caminho certo para transformar nossa cidade em um lugar onde todos tenham acesso a uma vida mais digna e justa”, declarou o candidato.

O deputado federal Valmir Assunção destacou durante o comício a importância de eleger Luiz Mário para romper o isolamento político de Itamaraju. “Precisamos de um prefeito que abra as portas da cidade para os investimentos dos governos estadual e federal, e Luiz Mário é essa pessoa. Itamaraju não pode continuar isolada, precisamos avançar com obras e melhorias que só serão possíveis com uma gestão comprometida”, afirmou o deputado.

O candidato a vice-prefeito, Kiko Mascarenhas, reforçou o compromisso da chapa com a população: “A mudança que Itamaraju tanto precisa é Luiz Mário prefeito. É ele quem vai cuidar da nossa gente e trazer o desenvolvimento que nossa cidade merece.”

O evento reforçou o compromisso de Luiz Mário e Kiko com o desenvolvimento de Itamaraju, focado em parcerias que possam trazer melhorias concretas para a população. Com o apoio do governo estadual, a candidatura ganha ainda mais força rumo à vitória nas eleições municipais.

Por | Ascom