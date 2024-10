Mais de 50 drones derrubados na Ucrânia e na Rússia

Ucrânia e Rússia relataram ataques com drones inimigos contra o seu território na manhã deste sábado (12), quando Kiev afirma ter neutralizado 24 drones russos e Moscou, 47 dispositivos ucranianos. Em um comunicado, a Força Aérea Ucraniana afirmou que a Rússia disparou mísseis da região de Belgorod, mas não especificou quantos ou de que tipo eram. Segundo esta fonte, Moscou também lançou 28 drones em direção à Ucrânia, 24 dos quais foram destruídos enquanto sobrevoavam as regiões de Sumi, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kherson.

O Estado-Maior ucraniano também assumiu a responsabilidade por um bombardeio noturno, sem especificar as armas utilizadas, contra um depósito de combustível perto da cidade de Rovenki, na região de Luhansk, no leste da Ucrânia ocupado por tropas russas. Moscou não confirmou esse ataque. Kiev geralmente ataca instalações industriais e militares russas, em resposta aos bombardeios de Moscou como parte da invasão da ex-república soviética, que começou no final de fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter neutralizado 47 drones ucranianos durante a noite, 17 deles na região de Krasnodar (sudoeste), 16 no Mar de Azov e 12 na região de Kursk. O governador da região de Krasnodar afirmou que os ataques ucranianos danificaram três casas e provocaram o incêndio de um veículo, sem causar vítimas.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes