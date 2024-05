Mais de 6.000 animais são resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul; saiba como ajudar

Até a última segunda-feira (6), conforme o governo do estado divulgou, 5.432 animais foram socorridos por meio da Brigada Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros em cidades gaúchas. O estado do Rio Grande do Sul, que passa por um momento delicado devido às fortes chuvas, tem sofrido e os animais também. A ONG GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastre) resgatou 214 animais na região de Porto Alegre, entretanto, os dados não incluem os números de bichos resgatados em cada município. Ainda na tarde de ontem (6), mais 92 animais foram resgatados com a ajuda da Polícia Militar de Santa Catarina, que tem ajudado o estado com socorro de pessoas e animais com barcos e helicópteros. “Nunca imaginamos algo dessa proporção, as demandas não param de chegar. O povo gaúcho e seus animais precisam da nossa ajuda e desistir nunca será uma opção!”, escreveu a ONG em postagem nas redes sociais. Ainda segundo a ONG, eles conseguiram ajudar a realocar 100 animais que estavam nas cidades de Esteio e São Sebastião do Cai, região de Porto Alegre. Ajude em doe.gradbrasil.org.br ou pela chave Pix 54.465.282/0001-21.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GRAD Brasil (@grad_brasil)

Outra equipe que tem ajudado é o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que tem prestado apoio ao Rio Grande do Sul. Somente eles resgataram 200 animais com vida, que se localizavam em situação precária e de risco, alguns em telhados de casas e até em muros. Os dados são do período de quarta a domingo passado (5).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo de Santa Catarina (@governosc)

Conforme alguns voluntários da organização Campo Bom Para Cachorro, sediada na cidade de Campo Bom, eles ajudaram mais de 3,2 mil animais. Em post nas redes sociais, eles continuam pedindo ajuda e doações. Ajude em [email protected] ou CNPJ: 24.494.672/0001-69.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Campo Bom pra Cachorro (@campobompracachorro)