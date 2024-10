Mais de 6 mil processos de defesa do consumidor são descartados pelo TJ-BA; outros 4,6 mil também serão eliminados

A Corte afirma que a fim de prosseguir com a diminuição do acervo documental ao mínimo essencial, conforme a legislação vigente, a CPAD lançou, nesta quarta (9), o Edital de Eliminação de Documentos Judiciais 07/2024. Este visa eliminar 4.679 processos de direito do consumidor, alocados em 453 caixas-box, que tiveram o prazo de guarda vencido em até 45 dias da publicação do referido documento.

Interessados na preservação dos documentos devem encaminhar solicitações pelo e-mail [email protected]. Caso surja mais de um interessado, os autos originais serão entregues ao primeiro requerente, permanecendo os demais com cópias extraídas às suas expensas. Cabe destacar que os autos requeridos deverão ser retirados no prazo máximo de 30 dias, contado da confirmação de recebimento do aviso de sua disponibilização para retirada, ficando os não retirados sujeitos à fragmentação imediata.

Todos os editais de eliminação podem ser acessados pela página da CPAD no portal TJ-BA.