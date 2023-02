Mais de 60% dos paulistanos aprovam começo do governo Tarcísio de Freitas, diz pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas aponta que 41,1% dos entrevistados consideram boa ou ótima a administração recém-iniciada

Divulgação/Paraná Pesquisas

Paraná Pesquisas mostra que 41,1% dos paulistanos classificam a atuação de Tarcísio no Estado como boa ou ótima



Mais de 60% dos paulistanos aprovam o início da recém-inciada gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O índice de aprovação do governador é de 61,2%, enquanto 27,3% desaprovam e 11,6% não sabem opinar. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 28. Segundo o levantamento, no cenário estimulado, 41,1% dos entrevistados classificam a atuação de Tarcísio em São Paulo como boa ou ótima. Entre os que desaprovam a gestão, 19,2% consideram a atuação ruim ou péssima, e 33,2%, regular. Em dois meses à frente do Palácio dos Bandeirantes, o ex-ministro da Infraestrutura se destacou pela atuação no desastre do litoral norte de São Paulo (65 pessoas morreram após deslizamentos causados pelas chuvas que castigaram as cidades de Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba).

A aprovação do atual governador é maior entre os homens, chegando a 67,4%. Entre o eleitorado feminino, ela chega a 55,9%, com 31% de desaprovação. A administração atual também agrada mais o público de 45 a 59 anos (66,7% de aprovação); de 60 anos ou mais (66,4%); e eleitores com Ensino Fundamental (67,9%). A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.012 eleitores da capital paulista, com 16 anos ou mais, durante os dias 23 a 26 de fevereiro e está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.