Mais de 90 igrejas aderem a novo programa social de Lula; maioria é da Assembleia de Deus. Veja a lista

O programa social Acredita, uma das principais iniciativas do governo federal para fortalecer a aproximação com o segmento evangélico, conta agora com a adesão de quase 100 igrejas e entidades religiosas, incluindo importantes lideranças e instituições no Rio de Janeiro, Piauí e Distrito Federal.

A ação visa apoiar famílias de baixa renda por meio de uma plataforma que oferece capacitação e linhas de crédito para incentivar o empreendedorismo. O protocolo de intenções foi estruturado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, liderado por Wellington Dias, e permite que pastores indiquem fiéis que se encaixem no perfil do programa.

No Rio de Janeiro, berço político de figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, algumas igrejas expressivas decidiram aderir ao programa.

Entre elas estão a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Jesus Cristo, a Igreja Batista Renovada Ministério Ide e Pregai, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Aliança do Deus Vivo. A movimentação dessas igrejas mostra um realinhamento estratégico e sugere uma abertura ao diálogo com o governo federal, após um período em que boa parte do segmento evangélico demonstrava forte apoio à direita política.

No Piauí, a Aliança de Pastores de Teresina (ALPASTHE) também se uniu ao programa, enquanto em Brasília, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) reforça a presença católica na iniciativa.

Abaixo, apresentamos uma tabela com as igrejas e entidades que aderiram ao programa:

Cidade Igreja

Rio de Janeiro (RJ) CFPMCICBC – Conselho Federal de Pastores e Ministros e Capelães Internacional Combatendo o Bom Combate Rio de Janeiro (RJ) Convenção Cafea Assembleia de Deus Fé, Esperança e Amor Rio de Janeiro (RJ) Convenção Geral de Pastores e Ministros no Brasil Rio de Janeiro (RJ) Convenção das Igrejas Independentes e Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros – CIMADESO Rio de Janeiro (RJ) Convenção de Pastores e Evangelistas das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro e Outros Rio de Janeiro (RJ) Convenção Interdenominacional de Ministros e Igrejas do Brasil e Exterior – CONIMIBE Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus Ministério de Jesus Cristo Rio de Janeiro (RJ) Igreja Batista Renovada Ministério Ide e Pregai Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Aliança do Deus Vivo Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Servindo a Deus em Família Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Deus Eterno Que Vê Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Firmados na Palavra Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Guiados pelo Espírito Santo – Ministério Sarando Vidas Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Pentecostal Corrente de Água Viva Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Pentecostal Peniel – Ministério Três em Um Rio de Janeiro (RJ) Igreja Pentecostal Vida com Cristo Rio de Janeiro (RJ) Ministério Geração Videira Rio de Janeiro (RJ) Ministério Tabernáculo Church Rio de Janeiro (RJ) UNITE – União Internacional Evangélica Rio de Janeiro (RJ) Convenção das Assembleias de Deus e Igrejas Evangélicas do Estado do Rio de Janeiro – CADIERJ Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus que Está em Cristo – Ministério Igreja de Deus que Está em Cristo – I.A.D.C Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Missionária Congregação de Missões Rio de Janeiro (RJ) Convenção dos Ministros e Igrejas do Brasil Rio de Janeiro (RJ) Igreja Apostólica Ministério Amor de Cristo Rio de Janeiro (RJ) Igreja Metodista Wesleyana da 6ª Região Rio de Janeiro (RJ) Igreja Presbiteriana de Parada Angélica Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Projeto de Deus Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Castelar Rio de Janeiro (RJ) Assembleia de Deus Nação Eleita Ministério Profético Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Ide e Pregai Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Renovo Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ricardo de Albuquerque Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Resplendor da Glória de Deus Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Pentecostal Ministério de Jesus Rio de Janeiro (RJ) Desafio Jovem Ebenezer do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Cristo Face a Face Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus Luz da Vida Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Despertai Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Internacional da Vitória Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus Jesus Cristo Fonte da Salvação Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Deus é Nossa Força Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Sete Castiçais Rio de Janeiro (RJ) Igreja Edificar Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Altar em Chamas Rio de Janeiro (RJ) Serviço Brasileiro de Assistência às Famílias Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Várzea da Alegria Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Revelada por Cristo em Piabetá Rio de Janeiro (RJ) Comunidade Evangélica do Rio Pequeno Casa de Oração Manto de Fogo Rio de Janeiro (RJ) Assembleia de Deus Ministério Eu Sou a Carta Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Fonte de Águas que Jorram Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Aliança Eterna nos Céus Rio de Janeiro (RJ) Igreja Pentecostal Ministério Bezalel Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Fogo Divinal Rio de Janeiro (RJ) Ministério Restaurando Vidas Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério a Casa de Davi Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Jardim Delamare Rio de Janeiro (RJ) Ministério Apostólico Caminho de Milagres Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jeová Nissi Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Lages Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Ministério Vencedores em Cristo Rio de Janeiro (RJ) Convenção Interdenominacional Ministerial Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus da Última Hora Rio de Janeiro (RJ) Assembleia de Deus em Maringá Rio de Janeiro (RJ) Assembleia de Deus em Santana de Parnaíba Ministério Peniel Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Riachuelo Rio de Janeiro (RJ) Igreja Assembleia de Deus do Ministério Deus do Impossível Rio de Janeiro (RJ) Assembleia Rei Jesus Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Francisco Rio de Janeiro (RJ) Igreja Evangélica Assembleia de Deus Rio de Janeiro (RJ) Ordem de Pastores Evangélicos Mundial Rio de Janeiro (RJ) Ministério Apostólico Assembleia de Deus Restaurando Vidas para Cristo Jesus Rio de Janeiro (RJ) Assembleia de Deus Ministério HAJA em Jacarepaguá

Nova Iguaçu (RJ) Instituto Eprofe Escola de Profetas Nova Iguaçu (RJ) Primeira Igreja Batista em Jardim Pitoresco Nova Iguaçu (RJ) Programa de Educação e Qualidade de Vida – EDUQVIDA Nova Iguaçu (RJ) ICA – Igreja Chama do Avivamento Nova Iguaçu (RJ) Ministério Apostólico e Profético Ide Nova Iguaçu (RJ) Ministério Internacional Peniel Nova Iguaçu (RJ) Comunidade Evangélica Pentecostal Sarando a Terra Ferida

Teresina (PI) Aliança de Pastores de Teresina (ALPASTHE)

Brasília (DF) Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB)

The post Mais de 90 igrejas aderem a novo programa social de Lula; maioria é da Assembleia de Deus. Veja a lista appeared first on Fuxico Gospel.