Mais de mil cabos de fibra óptica levarão internet a moradores da Amazônia

Um dos maiores projetos de conectividade do mundo vai levar fibra óptica para cerca de 370 mil habitantes de 13 cidades na região da Amazônia. O investimento é de R$ 268 milhões e prevê a instalação de 1,1 mil quilômetros de cabos no fundo do rio Solimões.

As obras da chamada Infovia 02 começaram. Elas contam com uma plataforma acoplada a dois rebocadores para instalar os cabos sob as águas. Além de levar internet para regiões do Brasil, a infovia garantirá a infraestrutura de acesso em Leticia, cidade na Colômbia.

Comunidades indígenas serão beneficiadas pelo projeto que vai levar fibra óptica para Amazônia

A Infovia 02 irá possibilitar a conexão de internet em 85 escolas públicas, 13 hospitais e oito centros de pesquisa. Cerca de 12 mil indígenas – distribuídos em 30 aldeias, todas localizadas em Belém do Solimões – também devem ser beneficiados pela medida.

Serão mais de 1,1 mil km de cabos de fibra óptica instalados no fundo do rio Solimões (Imagem: bluebay/Shutterstock)

Toda a infraestrutura subfluvial será conectada a redes metropolitanas nas cidades, que distribuirão a conexão de alta velocidade. Para isso, serão criadas praças públicas equipadas com Wi-Fi, o que deve ampliar o acesso à internet para a comunidade.

Além disso, as obras irão permitir que operadoras ofereçam pacotes de internet mais acessíveis para os moradores da região amazônica.

Leia mais

Obra vai melhorar conexão em partes desassistidas do Brasil (Imagem: Anton Balazh/Shutterstock)

Instalação dos cabos acontece de forma sustentável

A plataforma que está sendo utilizada para a instalação dos cabos pode operar de forma ininterrupta;

A iniciativa também tem caráter de sustentabilidade, uma vez que a instalação da rede de internet submersa evita que árvores sejam cortadas;

A implantação está sendo feita pela Entidade Administradora de Faixa (EAF), entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vinculada ao Ministério das Comunicações;

A escolha foi feita a partir do leilão do 5G para ações de conectividade.

O post Mais de mil cabos de fibra óptica levarão internet a moradores da Amazônia apareceu primeiro em Olhar Digital.