’Mais Saúde, Menos Fila’: Prefeitura agenda mais de mil exames para junho; confira cronograma

No mês de junho, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas promoverá mais uma edição do projeto “Mais Saúde, Menos Fila” em várias unidades públicas de saúde do município. Com a oferta de diversos serviços médicos para mais de mil pacientes, a iniciativa busca diminuir a espera do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Ultrassonografia são algumas das especialidades disponíveis no “Mais Saúde, Menos Fila” do mês de junho. Os pacientes chamados para as realizações dos serviços são contactados através do telefone. Dessa forma, são convocados aqueles que já estão cadastrados no Complexo Regulador.

Confira cronograma completo:

QUARTA-FEIRA (05)

Especialidade: Cardiologia

Médico: Dr. Giovanny

Local: Ambulatório Central

QUINTA-FEIRA (06)

Especialidade: Ultrassonografia

Médico: Dr. João Paulo

Local: Ambulatório Central

Especialidade: Otorrinolaringologia

Médico: Dr. José Afonso

Local: Ambulatório Central

Especialidade: Cardiologia

Médico: Dr. Giovanny

Local: Ambulatório Central

Especialidade: Cirurgia Geral

Médico: Dr. Jorge

Local: Ambulatório Central

QUARTA-FEIRA (12)

Especialidade: Cardiologia

Médico: Dr. Giovanny

Local: PSF Kaikan Sul

QUINTA-FEIRA (13)

Especialidade: Ultrassonografia

Médico: Dr. João Paulo

Local: PSF Complexo Ubirajara

SEXTA-FEIRA (14)

Especialidade: Cardiologia

Médico: Dr. Giovanny

Local: PSF Residencial Castelinho

SÁBADO (15)

Especialidade: Ginecologia

Médico: Dr. Fabiano

Local: Ambulatório Central

QUINTA-FEIRA (20)

Especialidade: Ultrassonografia

Médico: Dr. João Paulo

Local: PSF Ulisses Guimarães

QUARTA-FEIRA (26)

Especialidade: Cardiologia

Médico: Dr. Giovanny

Local: PSF Ulisses Guimarães

QUINTA-FEIRA (27)

Especialidade: Ultrassonografia

Médico: Dr. João Paulo

Local: PSF Nova América

SEXTA-FEIRA (28)

Especialidade: Cardiologia

Médico: Dr. Giovanny

Local: PSF Tancredo Neves

