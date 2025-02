Mais um idoso é vítima do golpe do falso Elon Musk

Um morador de Goiás (GO) foi mais uma vítima do golpe do falso Elon Musk, segundo reportagem do programa Fala Brasil, da RecordTV. O homem perdeu R$ 2 mil, mas optou por não registrar Boletim de Ocorrência (B.O.).

Criminosos abordaram idoso pelo Messenger do Facebook (Imagem: Mehaniq/Shutterstock)

Como o idoso foi atraído pelo golpe do falso Elon Musk

Os golpistas abordaram o aposentado por mensagem no Facebook em perfil falso do empresário bilionário que, atualmente, comanda o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) no segundo mandato do presidente dos Estados Unidos Donald Trump;

A conversa acabou migrando para o Telegram, onde começou, efetivamente, a tentativa de golpe com a oferta de prêmios;

Os criminosos manipulam a vítima para comprar cartões presente vendidos em lojas de departamento;

O suposto prêmio nunca foi entregue, mesmo após o idoso adquirir os cartões por meio de depósitos via Pix no nome de terceiros.

Em outra ocasião, o aposentado contou que foi abordado por uma pessoa que se dizia ser o príncipe Harry, do Reino Unido. Foi prometido ao homem que ele teria acesso facilitado à Família Real britânica, mas que isso custaria “muitos dólares” — e ele desistiu da conversa.

“Aprendi que nós não devemos ir na conversa dos outros. Você acha que está conversando com a pessoa e não é”, afirmou o idoso à reportagem.

Idosa no Distrito Federal também caiu no golpe do falso Musk (Imagem: Kathy Hutchins/Shutterstock)

Caso não é isolado…

Recentemente, a polícia do Distrito Federal iniciou investigação sobre uma idosa que também foi enganada por bandidos que a fizeram acreditar que ela estava em um relacionamento com Musk. O prejuízo da mulher de 69 anos foi de R$ 150 mil, como relatou o Olhar Digital.

A vítima fez dois empréstimos para o golpista e cogitou vender a própria casa, avaliada em mais de R$ 500 mil, para poder mandar os valores solicitados pelo suposto empresário. As contas bancárias para as quais a vítima fez as transferências já foram identificadas.

