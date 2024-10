Mais uma? Marca de cosméticos cancela contrato com Jojo Todynho

Parece que as coisas não andam muito boas para Jojo Todynho. Depois de expor que, politicamente, simpatiza com a extrema direita e posar ao lado de Michelle Bolsonaro, a campeã de A Fazenda 12 vem sofrendo uma onda de cancelamento na web, que se estende a contratos comerciais.

Nesta terça-feira (22/10), segundo um colunista, Jordana perdeu o cachê das propagandas que fazia para uma grande marca de cosméticos. A empresa teria perdido o interesse pela cantora depois dela causar revolta na comunidade LGBTQIAPN+, anunciando que tiraria do ar a música Arrasou Viado.

O que se sabe é que a tal marca selou um compromisso com a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2018, para combater a discriminação relacionada à orientação sexual das pessoas, em ambientes corporativos em todo o mundo.

O jornalista não divulgou qual seria o prejuízo de Todynho, mas divulgou uma média dos valores que ela recebeu durante o ano com publicidades. Em um contrato, firmado com uma empresa de limpeza em fevereiro, Jojo embolsou cerca de R$ 1,5 milhão.

Através de sua assessoria, Jojo Todynho se manifestou sobre o assunto. “O contrato de Jojo Todynho com a Avon se encerra em dezembro. Sua presença em novas divulgações dos produtos da marca está sob análise e em discussão pela diretoria”, afirmaram.

No entanto, a última aparição da artista nas redes sociais da marca foi em abril. Em julho, ela chegou a participar de um evento pela empresa, que foi divulgado em suas contas pessoais. Mas, desde então, Jojo não foi mais vista tendo a imagem ligada aos cosméticos. Eita!

Marca desiste de Jojo Todynho em desfile na SPFW

O São Paulo Fashion Week mal começou, mas os burburinhos nos bastidores já estão dando o que falar. A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu um imbróglio envolvendo ninguém menos que Jojo Todynho.

A influenciadora e cantora estava escalada para brilhar na passarela da Meninos Rei, uma marca famosa por representar a cultura afro-brasileira e bem consumida pelo público LGBTQIA+. No entanto, uma polêmica política recente acabou virando a situação de ponta-cabeça.

Segundo fontes da coluna, a Meninos Rei parece ter mudado de ideia quanto à presença da influenciadora em seu desfile. A marca teria ficado receosa de qualquer repercussão negativa e, para não ser associada a posições políticas contrárias às suas, optou por voltar atrás quanto ao convite feito à Jojo.

Ainda de acordo com fontes, a marca não quer desconvidar diretamente a influenciadora. Para isso, a estratégia foi criar algumas desculpas, como a falta das medidas exatas da cantora, que não teriam sido enviadas a tempo para confeccionar a roupa do desfile. Estas devem ser usadas no dia do desfile, para justificar o fato de não colocarem Jojo Todynho na passarela. Vixe!

Agora, resta saber como esse drama fashion vai se desenrolar e se veremos algum novo capítulo nos próximos dias!