Major das forças especiais não conseguiu pegar táxi em plano golpista

O militar das forças armadas de codinome Gana sofreu para pedir um táxi em 15 de dezembro de 2022, data em que os “kids pretos” escolheram para tentar capturar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. De acordo com a Polícia Federal (PF), o plano dos suspeitos era matar Moraes após prendê-lo.

O grupo de militares suspeitos tinha um grupo no aplicativo Signal com o nome ‘Copa 2022’. Eles usavam codinomes de países que costumam disputar a Copa do Mundo de Futebol, como Alemanha, Brasil, Argentina Gana, Áustria e Japão.

Em 15 de dezembro de 2022, o grupo estava dividido em pontos estratégicos do Plano Piloto para, supostamente, capturar o ministro Alexandre de Moraes.

A PF detalhou todo o plano até o momento em que Gana não conseguiu pedir um táxi. Às 20h33 de 15 de dezembro de 2022, o homem de codinome Brasil informou que estava no estacionamento em frente a um conhecido restaurante de culinária nordestina no estacionamento 4 do Parque da Cidade. Gana respondeu: “Tô na posição”, enquanto outros membros também estariam se dirigindo a outros pontos estratégicos.

Em seguida, no entanto, o usuário ‘teixeiralafaiete230’ compartilhou uma notícia do Metrópoles indicando o adiamento da votação de orçamento secreto, o que fez o grupo desistir da missão de prender Moraes naquele dia.

Os kids pretos, então, decidiu voltar a um shopping no Setor Comercial Sul que seria um ponto de encontro do bando. O militar Gana, neste momento, teria que resgatar o colega Japão, quando teve dificuldades para pedir um táxi.

Às 21h26, ‘Gana’ disse: “‘Sanhaço pera achar táxi. Mas vou chegar. Kkkk”. Em resposta, um homem identificado pela PF como Rafael de Oliveira pergunta: “Quer que te pegue?”.

Sete minutos depois, ‘Gana’ envia um áudio explicando a dificuldade:

“Cara, acabei de chegar um [sic] ponto de táxi aqui, tinha um maluco, só que ele falou que tava indo buscar um passageiro e ia chamar um táxi aqui pra mim, tá ligado?! Dá uns cinco minutinho aqui pra ver se, se chega. Eu acho que agora vai resolver, mas tá pica, mané. Essa hora não tem táxi em lugar nenhum, né.”

Rafael de Oliveira demonstrou preocupação: “Foda. Esse é o tempo de exfiltração”. A PF aponta que “exfiltração” é uma técnica de movimento realizado de modo sigiloso com a finalidade de retirar forças, pessoal isolado ou material do interior de território inimigo ou por ele controlado.

‘Gana’, por fim, saiu de algum ponto do fim da Asa Sul até o shopping no Setor Comercial Sul. Para a PF, é “plenamente possível” concluir que o militar estava “próximo à residência funcional do ministro Alexandre de Moraes”, na 312 Sul.

Quem são os “kids pretos”

Os “kids pretos” são militares da unidade de elite do Exército Brasileiro do Comando de Operações Especiais (Copesp), que fica em Goiânia (GO). O apelido é derivado dos gorros de cor preta que eles usam nas operações.

Esses militares recebem treinamento especial para participar de missões sigilosas e arriscadas, como ações de sabotagem e operações de guerra irregular. Membros do Copesp foram alvo da Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (19/11).

A operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes visa desarticular uma organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e atacar o STF.

Segundo a PF, também existia um planejamento operacional, chamado de “Punhal Verde e Amarelo”, para matar Lula; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; e o ministro Alexandre de Moraes.

A PF cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, três de busca e apreensão e 15 medidas cautelares. Um dos “kids pretos” preso é o general da reserva Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro —, que foi assessor do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do ex-presidente, entre março de 2023 e março deste ano.

Outros “kids pretos” presos foram o tenente-coronel Helio Ferreira Lima; o major Rodrigo Bezerra Azevedo; e o major Rafael Martins de Oliveira.