Major detalha princípio de incêndio no STF: “Bastante fumaça”

O princípio de incêndio no anexo Supremo Tribunal Federal (STF) já estava controlado quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegaram ao local. Ainda assim, o prédio apresentava cheiro forte de queimado na noite desta segunda-feira (21/10). O major Geraldo Teixeira ainda destacou que estava com “bastante fumaça” no segundo andar do anexo 2A.

“Havia bastante fumaça no segundo andar. O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas”, disse. “Os bombeiros estão fazendo a varredura dos andares e a ventilação para retirar a fumaça”, completou o major.

“As guarnições notaram uma pequena sala no segundo andar, uma parte técnica, que consumiu parcialmente essa pequena sala, mas nada muito grande”, concluiu.

O prédio é onde fica os gabinetes dos ministros. Todo o anexo foi evacuado devido à fumaça que tomou conta do local.

Segundo o major, é necessária uma perícia para saber a causa do princípio de incêndio. Foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do bloco, que espalhou fumaça pelo ambiente e acabou disparando o alarme.

Seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, sendo quatro servidores e dois brigadistas. Eles não precisaram ser encaminhados ao hospital. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.