Malafaia anuncia pronunciamento sobre prisão de Braga Netto

O pastor Silas Malafaia anunciou em suas redes sociais que fará um comunicado nesta segunda-feira (16/12), às 12h30, sobre a prisão do General Braga Netto. Segundo Malafaia, o vídeo trará suas considerações sobre o caso.

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e figura próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso recentemente pela Polícia Federal no contexto de investigações em andamento.

O caso segue em apuração pelas autoridades e gerou ampla repercussão no cenário político nacional. O pronunciamento de Silas Malafaia será acompanhado por seus seguidores e deve agregar mais informações ao debate sobre o tema.

