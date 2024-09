Malafaia chama vídeo de Marçal em ambulância após cadeirada de Datena de ‘pirotecnia’ e ‘farsa’

O pastor Silas Malafaia manifestou sua desaprovação em relação a um vídeo que mostra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, sendo atendido em uma ambulância após ser atingido por uma cadeira lançada por José Luiz Datena durante um debate. Malafaia classificou o episódio como um “show de pirotecnia” e uma “farsa”, sugerindo que Marçal estava explorando a situação para obter vantagens políticas. Após o incidente, Marçal foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde os médicos identificaram uma leve fratura na costela, além de traumatismos na região do tórax e no punho direito. Apesar das lesões, não houve complicações sérias em seu estado de saúde. O candidato se referiu à agressão como uma “tentativa de homicídio” e fez questão de divulgar informações sobre seu tratamento médico nas redes sociais. Embora Malafaia tenha condenado a ação de Datena, ele também criticou Marçal por, segundo ele, manipular a situação em benefício próprio. O pastor expressou sua preocupação com a forma como o episódio foi utilizado para gerar repercussão e atrair atenção para a campanha do candidato.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA