Malafaia detona Magno Malta e se diz decepcionado com Bolsonaro: “Que porcaria de líder é esse?”

O pastor Silas Malafaia, um dos mais fervorosos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), fez duras críticas ao ex-presidente durante uma entrevista concedida à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Decepcionado com a postura de Bolsonaro nas recentes eleições municipais, Malafaia não poupou palavras ao descrever sua frustração, especialmente em relação à conduta do ex-presidente nas disputas eleitorais de São Paulo e Curitiba.

Segundo o pastor, Bolsonaro se mostrou “covarde e omisso” ao não tomar uma posição clara durante as eleições, especialmente na corrida para a prefeitura de São Paulo. O ex-presidente optou por apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), mas, de acordo com Malafaia, teve receio de enfrentar Pablo Marçal (PRTB) e preferiu não se expor, temendo uma derrota política. “Ele jogou para os dois lados, que líder faz isso? Não é papel de um líder agir assim”, criticou o pastor.

Malafaia afirmou que chegou a enviar mais de 30 mensagens “batendo” em Bolsonaro. Segundo ele, o silêncio de Bolsonaro é incompreensível, uma vez que o ex-presidente havia recebido seu apoio em momentos cruciais, como no dia em que chorou ao telefone com o pastor, temendo uma prisão iminente. “Ele chorou por cinco minutos comigo no telefone”, relembrou.

O pastor também destacou sua decepção com outras figuras da direita, como o senador Magno Malta (PL-ES) e o deputado Marco Feliciano (PL-SP), que, segundo Malafaia, não se posicionaram devidamente contra Pablo Marçal. No entanto, sua maior crítica foi direcionada a Bolsonaro: “Que porcaria de líder é esse? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha”, afirmou.

Apesar das críticas, Malafaia deixou claro que ainda considera Bolsonaro um aliado, embora tenha deixado de ser “alienado” em relação ao ex-presidente. Para ele, a falta de clareza nas alianças políticas de Bolsonaro sinaliza uma fragilidade em sua liderança, o que o leva a questionar seu futuro na política.

Por outro lado, o pastor demonstrou grande apreço por Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, a quem descreveu como um verdadeiro líder, alguém que não se guia apenas pelas redes sociais, mas toma decisões firmes. Caso Bolsonaro permaneça inelegível até 2026, Malafaia afirma que seu apoio presidencial será destinado a Tarcísio.

Malafaia encerrou suas críticas enfatizando que um líder deve guiar seu povo e não apenas seguir as multidões nas redes sociais. Para ele, Bolsonaro falhou em demonstrar essa liderança nas recentes eleições, o que o faz questionar: “Que líder é esse que se esconde atrás das redes sociais e não toma posição?”.

