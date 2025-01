Malafaia vai acompanhar Bolsonaro na posse de Donald Trump?

O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem despertado a curiosidade dos internautas sobre sua possível ida à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 20.

O interesse surgiu após Bolsonaro ser convidado por Trump, e mais de 20 parlamentares de direita manifestaram interesse em participar da solenidade.

Entretanto, o ex-presidente brasileiro espera a liberação do seu passaporte, que está apreendido desde fevereiro do ano passado por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Entre os parlamentares que planejam está presente na posse de Donald Trump, estão os pastores Marco Feliciano (PL-SP), e ex-presidente da bancada evangélica na Câmara Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

O pastor Silas Malafaia ainda não revelou se irá fazer parte da comitiva que acompanhará Bolsonaro, porém, o provável é que desta vez o líder religioso não acompanhe o ex-presidente.

