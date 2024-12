Mamma Bruschetta tem quadro estável e deve receber alta ainda nesta terça (31)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Internada após um engasgo, Mamma Bruschetta tem quadro clínico estável e deve receber alta nas próximas horas, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (31).

Mamma Bruschetta foi internada na segunda-feira (30). Ela ficou na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, para a realização de exames.

Agora, o quadro clínico é estável. Segundo sua assessoria, ela passou por uma tomografia e uma endoscopia. Confira o boletim médico completo.

“O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente “Mamma Bruschetta” deu entrada no dia 30 de dezembro no pronto-socorro da unidade, em decorrência de um quadro de engasgo. Foi realizado um exame de endoscopia e o quadro clínico é estável, com boa evolução e previsão de alta hospitalar já nas próximas horas”, diz o boletim.

Após cirurgia realizada em 2019 para tratar um câncer no esôfago, Mamma Bruschetta tem episódios de engasgos com frequência. Segundo assessor, toda vez que a artista engasga, ela broncoaspira, podendo ocasionar pneumonia por aspiração.

Em junho, Mamma Bruschetta foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração. A condição é caracterizada pela entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, nas vias respiratórias. “Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo”, relatou o assessor.