Mancha Verde é proibida de entrar nos estádios de SP após morte de torcedor do Cruzeiro

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a proibição de objetos que representem a torcida organizada Mancha Alviverde nos estádios do estado. Essa decisão foi tomada após um incidente violento que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou 17 pessoas feridas. O comunicado, assinado pelo diretor de segurança da FPF, não especifica a duração da proibição. Em resposta ao ataque, a Polícia Civil, junto ao Ministério Público, solicitou à Justiça a prisão temporária de seis torcedores da Mancha Alviverde. Esses indivíduos estão sendo investigados por sua possível participação na emboscada que atingiu os ônibus da torcida cruzeirense. As acusações incluem homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e incitação à violência em eventos esportivos.

WhatsApp

O torcedor falecido, identificado como José Victor Miranda, de 30 anos, será velado e sepultado em sua cidade natal, Sete Lagoas, em Minas Gerais. Ele era um membro ativo da torcida organizada Máfia Azul e deixa um filho de apenas sete anos. A tragédia gerou comoção entre os torcedores e levantou questões sobre a segurança nos eventos esportivos. A situação evidencia a crescente preocupação com a violência entre torcidas organizadas no Brasil, que tem se intensificado nos últimos anos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA