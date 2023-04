Mancha Verde entrega ovos de Páscoa para crianças na periferia de Salvador

Há 20 anos, um grupo de torcedores do Palmeiras que morava em Salvador decidiu fundar uma sub-sede da Mancha Verde, maior torcida organizada do atual campeão brasileiro, em Salvador. Leo Pinguim, Tande, Pezão e Dentinho perceberam a presença de torcedores do alviverde paulista na capital baiana e fizeram a velha pergunta: por que não?

Neste domingo de Páscoa (9), uma das atividades de celebração às duas décadas de vida teve a ver com solidariedade. Antes da decisão do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras enfrenta o Água Santa precisando reverter desvantagem após a derrota por 2×1 na primeira partida, a organizada fez uma ação social entregando lanches e ovos de chocolate para crianças do Bairro da Paz.

Foram 100 ovinhos de Páscoa e 200 lanches. Todos eles decorados em cor verde, como era de se imaginar o protocolo.

Entrega de ovos da Páscoa pela Mancha Verde (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Um dos organizadores do evento, Leo Conde afirma que a subsede seguiu o calendário da Mancha em São Paulo para organizar a ação. “São várias ações sociais durante o ano. Nossa próxima ação será doação de sangue no Hemoba”, afirmou ele, sem precisar a data. Foi a primeira vez da Mancha no Bairro da Paz. “Antes, passeamos por outros bairros de Salvador e Região Metropolitana”, conta.

Acreditando numa vitória, com título, por 3×1 do Palmeiras contra o time de Diadema na final, Leo conta que ações do tipo são uma maneira de modificar o senso comum que cai sobre as torcidas organizadas – comumente associadas à violência e agressividade.

“A mensagem é sempre de paz e acolhimento respeitando a todos independentemente de credo, raça, cor e religião, visando sempre as comunidades mais carentes e necessitadas. Buscamos sempre melhorar essa imagem e visão que a população tem das torcidas organizadas, e que essas ações também sejam mostradas e divulgadas pela mídia, o lado bom e as coisas boas que são realizadas pela torcida”, afirmou.