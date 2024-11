Manchester City tropeça fora de casa e Liverpool assume liderança da Premier League

Ausente na última convocação do técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Evanilson, brilhou na vitória do Bournemouth por 2 a 1 sobre o Manchester City, neste sábado (2), no Vitality Stadium por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Inglês, que tem um novo líder. O Liverpool assumiu a ponta ao bater o Brighton, de virada, por 2 a 1. A derrota, a primeira no Campeonato Inglês, fez o City cair para o segundo lugar, com 23 pontos, dois a menos do que o Liverpool, o novo líder da competição. Destaque também para o Nottingham Forest, que assumiu o terceiro lugar, com 19, ao derrotar o West Ham por 3 a 0. Já o Bournemouth, que venceu o rival pela primeira vez na história, é o oitavo, com 15.

Com Savinho, sendo poupado após ter sofrido uma pancada no jogo anterior, e De Bruyne, que se recuperou de uma grave lesão, no banco de reservas, o City não conseguiu ser agressivo e ficou muito aquém do que costuma criar. Haaland foi o jogador mais acionado da primeira etapa. Bem marcado, o atacante teve poucas chances de marcar. No segundo tempo, era esperado uma pressão do City, mas o Bournemouth resolveu surpreender novamente. Em contra-ataque rápido, Semenyon acionou Kerkez livre pelo lado esquerdo. O lateral deu mais uma bela assistências, desta vez, para Evanilson, que finalizou no contrapé do goleiro Ederson para fazer 2 a 0.

Tudo levava a crer que o Bournemouth teria uma vitória tranquila, mas o City resolveu complicar as coisas. Aos 36, Gundogan cruzou para Gvardiol marcar o seu sétimo gol na temporada e recolocar o time visitante de volta na partida. Os minutos finais se transformaram em ataque contra defesa. E o empate só não saiu, pois Haaland perdeu um gol inacreditável. Ele recebeu praticamente em cima da linha e viu o goleiro Travers fazer um milagre. No rebote, ainda tentou, mas a bola bateu na trave. Folden, no último lance, ainda chutou rasteiro, rente à trave.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes