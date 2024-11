Manchester United vence Leicester por 3 a 0 e se prepara para nova era com Rúben Amorim

O Manchester United venceu o Leicester por 3 a 0 neste domingo (10), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, em um jogo que marca a véspera da chegada do técnico português Rúben Amorim. No mesmo dia, o Tottenham foi derrotado em casa pelo Ipswich Town por 2 a 1. Jogando em Old Trafford e sob o comando do técnico interino Ruud van Nistelrooy, o United abriu o placar com o português Bruno Fernandes, aos 17 minutos, ampliou com um gol contra do dinamarquês Jannik Vestergaard aos 38 e fechou o placar com Alejandro Garnacho, aos 82.

Com essa vitória, a equipe subiu para a 13ª posição na tabela, somando agora 12 pontos. Rúben Amorim, que deve comandar o Sporting pela última vez ainda neste domingo (10), será oficialmente anunciado como novo técnico do Manchester United nos próximos dias. Enquanto isso, o Leicester amarga a 16ª posição, com dez pontos, se aproximando da zona de rebaixamento.

Tottenham perde mais uma e Ipswich Town sai da zona de rebaixamento

O Tottenham, que tem enfrentado uma temporada de altos e baixos, voltou a ser derrotado em casa, desta vez pelo Ipswich Town. Os “Spurs” foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, com gols de Sammie Szmodics aos 31 minutos e Liam Delap aos 43. O uruguaio Rodrigo Bentancur descontou para o Tottenham aos 69 minutos, mas o placar terminou em 2 a 1 para o Ipswich. Com o resultado, o Tottenham fica na décima posição, enquanto o Ipswich, agora em 17º, conquista sua primeira vitória na temporada e sai da zona de rebaixamento.

WhatsApp

Newcastle encerra sequência vitoriosa do Nottingham Forest

O Nottingham Forest, que ocupava a terceira posição na tabela, teve sua sequência de vitórias interrompida pelo Newcastle, que venceu por 3 a 1. O brasileiro Joelinton marcou um dos gols do Newcastle, enquanto o Nottingham descontou ainda no primeiro tempo com o também brasileiro Murillo.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Dantas