Mané Garrincha será o palco de Brasil e Peru pelas Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o Estádio Nacional Mané Garrincha será o palco da partida da seleção brasileira com o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de futebol masculino de 2026. O confronto está marcado para o dia 15 de outubro, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

A última vez na qual a seleção masculina jogou em Brasília com a presença da torcida foi antes da Copa América de 2019, oportunidade na qual derrotou o Catar por 2 a 0. Dois anos depois, o Brasil superou a Venezuela por 3 a 0 no mesmo estádio. Na época, o jogo não teve a presença de torcida por causa das restrições causadas pela pandemia de covid.

Para receber esta partida o estádio está passando pela troca total de gramado. A expectativa é que o serviço seja concluído até a próxima sexta-feira (23). Desde a reinauguração do estádio, o time masculino brasileiro disputou seis jogos na capital federal. No ano passado, a seleção feminina se despediu do país no Mané Garrincha antes de disputar a Copa do Mundo.