Maneiras simples de encontrar o amor

“Como vocês se conheceram?” A pergunta comum tem sido historicamente respondida com histórias românticas ou peculiares de amigos em comum e encontros casuais, que normalmente causam alguns “ooohs”. Mas, nos últimos tempos, essas histórias tomaram um rumo drástico – se é para o bem ou para o mal ainda não está claro.

Por muito tempo, provavelmente desde o início dos tempos, amigos próximos e familiares têm sido a maneira mais proeminente de estabelecer novas conexões com outras pessoas. Do final da Segunda Guerra Mundial até 2013, a maioria dos americanos heterossexuais ainda encontrava seus parceiros românticos através de amigos, família, escola, trabalho e assim por diante. Parece, no entanto, que essas redes estão se tornando cada vez mais irrelevantes.

De acordo com uma análise de conjunto de dados, a internet pode ter substituído em grande parte amigos e familiares como uma forma dos casais se encontrarem. O namoro online está revolucionando o romance.

Analisamos extensivamente como a tecnologia mudou a maneira com a qual interagimos com os outros, mas não tanto como ela muda com quem interagimos. Particularmente no âmbito dos relacionamentos românticos, há uma mudança notável acontecendo que afeta muitas partes do namoro. Confira nesta galeria como os casais estão se encontrando e por que dar match na internet é tão atraente.

