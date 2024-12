Manga robótica revoluciona sensação de toque em realidade virtual

Uma nova manga robótica, chamada Haptiknit, promete revolucionar a experiência de toque em ambientes de Realidade Virtual (RV), utilizando ar comprimido em vez de motores elétricos. Desenvolvida por uma equipe da Universidade de Stanford em colaboração com o MIT, a tecnologia oferece uma sensação mais precisa e confortável de toque “artificial”.

Até então, a maioria dos sistemas de feedback tátil em RV utilizava pequenos motores vibratórios para simular a sensação de toque. Esses motores, ao vibrarem contra a pele, criam a ilusão de diferentes sensações, como toques, carícias ou apertos. No entanto, a nova manga robótica utiliza um sistema inovador com bolsas de ar infláveis feitas de elastômero, que são mais leves, menos complexas e mais eficientes em termos de energia.

Essas bolsas pneumáticas simulam o toque inflando e expandindo, pressionando a pele do usuário. Para garantir que a pressão seja direcionada corretamente, os sistemas convencionais utilizam exoesqueletos volumosos com seções rígidas. A inovação do Haptiknit está em dispensar esses exoesqueletos.

Mangas robóticas “de tricô”

Como descrito na pesquisa, publicada na revista Science Robotics, a manga Haptiknit é feita com uma combinação de fibras de nylon e algodão, com seções circulares que abrigam os atuadores pneumáticos feitas com fibras termoplásticas. Após o tricô, essas seções são aquecidas, fazendo com que as fibras termoplásticas derretam e endureçam ao esfriar, formando uma estrutura rígida que direciona a expansão das bolsas de ar diretamente para a pele.

O protótipo da manga contém oito atuadores pneumáticos dispostos em duas fileiras de quatro. Cada bolsa pode ser inflada e esvaziada individualmente por meio de uma mangueira fina conectada a uma bomba portátil alimentada por bateria.

Em testes com 32 voluntários, a manga Haptiknit demonstrou ser mais eficaz na identificação da localização de toques virtuais em comparação com um sistema similar que utilizava atuadores motorizados. Além disso, a manga simulou com sucesso a sensação de carícias virtuais, ativando as bolsas sequencialmente. Os participantes também relataram que o dispositivo é confortável e fácil de usar, o que abre possibilidades para aplicações além da RV.

