Mani Reggo entra com ação contra ex-BBB Davi Brito para reconhecimento e extinção de união estável

A história de Mani Reggo e Davi Brito ainda não acabou. Apesar de terem colocado um ponto final no romance logo após o fim do Big Brother Brasil, o ex-casal ainda tem problemas na Justiça para resolver. A empreendedora e assistente social entrou na Justiça com uma ação de reconhecimento e extinção de união estável na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

O processo, que teve início em agosto deste ano e corre em segredo de Justiça, teve um desdobramento na última semana, com uma intimação enviada ao ex-BBB.

De acordo com o artigo 1723 do Código Civil, a união estável é definida como uma relação que tenha uma convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Na ação movida por Mani, a empresária tenta provar que a relação existiu e já acabou.

Com a formalização do fim, é possível estabelecer acordos sobre a divisão de bens, pensão alimentícia em caso de filhos, outros direitos e deveres decorrentes da união. Caso não haja um consenso entre o casal sobre a existência da união estável, o pedido deve ser feito de forma judicial, com as partes sendo representadas por advogados.

O romance de Mani e Davi começou com ambos se conheceram em 2022 na barraca de lanches que a empreendedora tem próximo ao quartel onde o ex-BBB trabalhava como soldado. Os dois saíram depois de uma semana de conversa por mensagens e no mesmo final de semana, Mani convidou Davi para morar com ele.