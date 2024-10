Mani Reggo entra na Justiça para reconhecer união estável com Davi

Davi Brito entrou no BBB 24 em um relacionamento sério com Mani Reggo, mas o casal se separou logo que ele deixou o programa com o título de campeão. Porém, a empreendedora entrou na Justiça na última quinta-feira (10/10) pedindo reconhecimento e extinção de união estável.

O processo está correndo no Tribunal de Justiça da Bahia, na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador e coloca Celsilene de Jesus Rego, nome verdadeiro de Mani, como polo ativo, e Davi Brito Santos de Oliveira como polo passivo. A ação já está em fase de intimação.

Davi e Mani já moravam juntos durante a participação do baiano na atração da Globo e se referia a ela como sua esposa. Entretanto, logo após deixar a casa, ele explicou que estava “conhecendo melhor” a moça e o namoro chegou ao fim pouco depois.

Desde que embolsou o dinheiro, o campeão do reality passou a mostrar sua vida nas redes sociais de milionário. Ele assumiu namoro com Tamiris Assis, mas, pouco depois, os dois terminaram a relação e a modelo registrou um processo contra o ex.