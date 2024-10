Mani Reggo tem direito a patrimônio de Davi Brito? Saiba como funciona a regulamentação da União Estável

Meses após o fim do relacionamento entre o campeão do BBB Davi Brito com Mani Reggo logo após o fim da temporada 2024 do Big Brother Brasil, a empreendedora entrou na justiça com uma ação de reconhecimento e extinção de união estável na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

O artigo 1723 do Código Civil define uma união estável como uma convivência duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, visando constituir uma família. Na ação movida por Mani, a empresária tenta provar que a relação existiu e já acabou.

Segundo a advogada Nivea Ferreira, a União Estável independe dos outros institutos “ou seja, independente se possui filhos, se moram juntos, se já tem anos de convivência”.

A jurista também explicou como é feita a dissolução desta relação e como ela se difere do divórcio. “Essa dissolução pode ocorrer consentidamente (extrajudicial) ou judicialmente. Sendo judicialmente, muitas vezes essa dissolução ocorre no mesmo momento do reconhecimento”.

“Para falarmos de divórcio, é porque existiu casamento. E o casamento é um instituto muito mais formal, solene. Então, consequentemente, o divórcio traz mais modificações formais, documentação. Tratando de status civil, por exemplo: uma pessoa que já foi casada, nunca mais será reconhecida como solteira, mas sim divorciada. Isto é, a partir do momento que a pessoa casa, a certidão de nascimento dela não tem mais validade’, explicou Nivea.