Mania de Você: morte de Molina provoca suspense na novela

Reprodução

1 de 1 Rodrigo Lombardi em Mania de Você – Foto: ReproduçãoCom o maior segredo de Molina (Rodrigo Lombardi) sendo revelado em Mania de Você, o empresário vai surtar e acabará sendo misteriosamente assassinado na novela das nove da Globo. Mavi (Chay Suede) descobrirá que Mércia (Adriana Esteves) é amante do ricaço e que o empresário é o seu pai. Furioso, ele terá uma briga feia com a mãe, onde a governanta chegará a ser demitida.

De acordo com informações da Coluna Play, do jornal O Globo, Molina não só se negará a assumir que é pai de Mavi, como tentará assassinar a aliada. Com medo que ela coloque a “boca no trombone”, ele fingirá realizar todas as vontades da governanta na trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?