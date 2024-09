Mania de você: tudo o que você precisa saber sobre nova novela

Mania de Você é a nova novela das nove da TV Globo e estreia nesta segunda-feira (9/9). Na trama de João Emanuel Carneiro, o público vai conhecer as amigas Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), mas também seus respectivos namorados, Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes). Juntos, eles formam o quarteto de protagonistas da produção e aparecem para entregar muito drama e reviravoltas.

“Basicamente, a história é feita pelos quatro personagens: Viola, Luma, Mavi e Rudá. Dois são heróis clássicos – Rudá e Viola – e dois são anti-heróis nada clássicos e apaixonantes – Mavi e Luma. E, de certa maneira, os quatro podem angariar nossos votos e nossa simpatia, por razões diferentes. Vai ser uma torcida muito dividida entre eles”, avalia João Emanuel Carneiro em nota divulgada à imprensa.

1 de 4

Rudá (Nicolas Prattes)

Foto: Globo/Divulgação

2 de 4

Luma (Agatha Moreira)

Foto: Globo/Divulgação

3 de 4

Viola (Gabz)

Foto: Globo/Divulgação

Na história, Luma e Viola nascem no mesmo dia, mas têm destinos muito diferentes. A primeira perde a mãe, que morre no parto, e é criada pelo marido dela, o rico e inescrupuloso Molina — que é pai biológico de Mavi. Mas, o pai verdadeiro dela é Alfredo (Fabio Assunção), grande amor de sua mãe. A outra é abandonada pela mãe e cresce de forma humilde. Mas o destino das suas se cruza na vida adulta, quando elas se tornam melhores amigas.

Mas essa relação vai mudar quando Rudá conhecer Viola, revelar para Luma que está apaixonado por outra pessoa e ela descobrir que se trata da amiga. Na verdade, a vida de todos vai mudar após a morte de Molina, que será assassinado misteriosamente e levantará muitos suspeitos. Um deles será Mércia (Adriana Esteves), governanta de sua casa e mãe de Mavi, com quem ele mantém um relacionamento de longa data às escondidas.

Mércia (Adriana Esteves) e Molina (Rodrigo Lombardi). Nova fase de Mania de Você 10 anos após a morte de Molina, cada parte do quarteto principal estará vivendo uma nova vida. Rudá estará em Portugal e Viola terá realizado o sonho da amiga e se tornado uma grande cozinheira. Luma terá também uma grande reviravolta: vai se tornar motorista de aplicativo para conseguir sobreviver após se casar com Mavi e perder tudo em um golpe dele. O ambicioso ex-marido dela, por outro lado, será o todo-poderoso da Ilha do Corvo.

Os holofotes conquistados por Viola vão chamar a atenção de todos e provocar um reencontro do grupo. Enquanto Luma vai pedir uma chance profissional para a antiga amiga, Rudá voltará ao Brasil em busca de reencontrar o grande amor dele. Mavi segue a mesma linha e na obsessão por Viola, dará um jeito de manter a mulher sob vigilância dele, literalmente.

Outros personagens O condomínio Albacoa vai reunir uma importante parte do elenco da trama, como a alpinista social Ísis (Mariana Ximenes). Uma das vilãs de Mania de Você, ela matará o marido por meio de um plano executado ao lado do amante, Guga (Allan Souza Lima). Mas ela não terá sossego porque a sogra, a milionária Berta (Eliane Giardini), dará início a uma investigação sobre o caso.

Quem também vai atrapalhar um pouco a vida de Ísis é Leidi (Thalita Carauta). Antiga conhecida de Ísis, ela conhece todos os segredos da vilã e passará a chantageá-la.

Ísis (Mariana Ximenes).