Manifestação deixa trânsito complicado na Estrada do Coco no sentido Salvador

Uma manifestação que começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9) deixa o trânsito complicado na BA-099, conhecida como Estrada do Coco/Linha Verde, no sentido Salvador. Os manifestantes bloquearam parte da via próximo da entrada do condomínio Alphaville Litoral Norte.

Há reflexo no fluxo de veículos até a altura do Outlet Premium. A informação foi confirmada ao Bahia Notícias, pela Concessionária Litoral Norte (CLN). No entanto, não há mais detalhes sobre o motivo para o protesto.