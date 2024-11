Manifestação em Itamaraju: Clamor por justiça e consciência no trânsito

Nesta quinta-feira, 7 de novembro, Itamaraju foi palco de uma manifestação marcada pela dor e pelo desejo de justiça. Amigos e familiares de TABATA PEREIRA, jovem de 27 anos que perdeu a vida em um trágico acidente na noite do último sábado, se reuniram para homenageá-la e exigir respostas. Tabata foi vítima de um motorista irresponsável que, segundo relatos, estava alcoolizado e fugiu sem prestar socorro.

Em frente à loja onde a vítima prestava serviço, o grupo iniciou a bloqueio temporário por cerca de 30 minutos, carregando cartazes e vestindo branco estampando a imagem de Tabata Pereira, num símbolo de paz e luto, mas também de resistência e esperança. Os manifestantes traziam dizeres que alertavam sobre os riscos de beber e dirigir, pedindo uma postura mais firme das autoridades locais.

O causador do acidente, identificado como MÁRCIO BRAVO BAIOCCO, só se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira, acompanhado de um advogado. A tragédia ocorreu quando ele realizou uma manobra arriscada na Avenida Liberdade, atingindo Tabata que estava em sua motocicleta, no momento do impacto. Imagens de câmeras de segurança capturaram o exato momento da colisão, gerando indignação e uma cobrança social por punição rigorosa.

Itamaraju se une à dor da família Pereira, mas também ao clamor por um trânsito mais consciente. Que a morte de Tabata não seja apenas mais uma estatística, mas um marco para mudanças que salvem vidas. Justiça para Tabata!

Um novo ato de manifestação está marcado para acontecer no local do acidente neste sábado (09) de novembro, durante a tarde.