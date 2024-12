Manifestação interdita pista e cobra justiça após morte de três irmãos no Extremo Sul baiano

Um grupo de moradores interditou um trecho da BR-367 em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, em protesto contra a morte de três irmãos. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) após o velório e enterro dos irmãos Adailton, de 49 anos; Ademilton, de 47; e Antônio Marcos, de 42.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, os três foram mortos na madrugada da última quarta-feira (25) na localidade de Vera Cruz. Informações da polícia dão conta que as vítimas seguiam de carro para uma festa de Natal quando foram surpreendidos por pelo menos oito homens encapuzados. Os suspeitos dispararam diversas vezes contra o carro em que as vítimas estavam.

Uma quarta pessoa, que também estava no veículo, ficou ferida e segue internada. Ao site, o coordenador regional da Polícia Civil, delegado Wendel Ferreira, informou que já ouviu testemunhas e que alguns suspeitos já foram identificados. Mais informações sobre possíveis acusados podem ser repassadas pelo disque-denúncia (181).

Ainda no protesto, os manifestantes a instalação de uma base da Polícia Militar na região e mais policiamento ostensivo para prevenir novos crimes. A rodovia foi liberada já por volta das 14h10.