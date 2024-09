Manifestações de 7 de Setembro devem colocar em pauta STF e Moraes

Com eventos anunciados tanto por Lula quanto por Bolsonaro, foco das discussões na Paulista deve orbitar sobre decisões recentes do STF

Musk estará nos holofotes da manifestação e vai ser tratado como herói pelos bolsonaristas



O feriado da Independência do Brasil (7) será marcado por gestos políticos e pela figura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no centro das atenções. Em Brasília, o ministro estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma sinalização de proximidade entre os dois. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ser o protagonista de uma manifestação que vai pedir o impeachment do magistrado. O ato na Paulista, convocado por Bolsonaro, ocorre após o ministro do STF se tornar personagem central de polêmicas que envolveram a Corte em agosto. Em Brasília, Lula quer Moraes ao lado dele, na tribuna de autoridades do desfile cívico. O objetivo é transmitir uma mensagem de solidariedade ao magistrado, além de evidenciar um contraponto ao ex-presidente.

A solenidade que Lula vai participar é a cerimônia oficial do governo federal, realizado anualmente para celebrar a Independência. Na cerimônia, ocorre o desfile de membros das Forças Armadas e veículos militares. Neste ano, também haverá homenagens a membros da segurança pública que auxiliaram os trabalhos de resgate da tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul em maio. Além de Lula e Moraes, a tribuna de autoridades vai contar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

Também estarão presentes os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, além de ministros de Estado. Para incluir Moraes na tribuna de autoridades no desfile cívico de 7 de Setembro em Brasília, Lula deixou de lado um costume adotado pelos presidentes. Normalmente, são convidados os chefes dos Três Poderes para acompanhar a solenidade, mas Lula pediu ao ministro da Defesa, José Múcio, que convidasse todos os ministros do STF.

A manifestação convocada por Bolsonaro é uma resposta à discussão envolvendo inquéritos relatados por Moraes. No início do mês passado, foi divulgado que Moraes utilizou o aparato do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fora dos ritos processuais para embasar decisões contra aliados do ex-presidente. Duas semanas depois, foi deflagrada uma crise entre o magistrado e o bilionário Elon Musk, que terminou com a suspensão do X (antigo Twitter) em todo o país.

Musk estará nos holofotes da manifestação e vai ser tratado como herói pelos bolsonaristas. Um boneco de 20 metros de altura deve ficar ao lado do carro de som do grupo Movimento #ForaMoraes. Ao lado de Musk, Moraes será representado por outro boneco gigante com uma “cabeça de ovo” — forma como bolsonaristas se referem ao ministro. Abaixo, os textos: “Supremo Tirano Federal” e “Democracy or Moraes”. Aliados do ex-presidente esperam uma manifestação maior do que a realizada em fevereiro, que reuniu cerca de 600 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Naquela ocasião, Bolsonaro convocou apoiadores para a Avenida Paulista para se defender das acusações do inquérito que o coloca como o artífice de um golpe de Estado após as eleições de 2022.

*Com informações do Estadão

