Manifestações em Munique contra a extrema-direita reúnem mais de 250 mil pessoas

Neste sábado (8), diversas manifestações contra a extrema-direita tomaram as ruas da Alemanha, a apenas duas semanas das eleições parlamentares. Em Munique, a polícia estimou que cerca de 250 mil pessoas participaram do ato, que tinha como lema “a democracia precisa de você” e atacam principalmente o partido AfD (Alternativa para a Alemanha). O evento, organizado sob a bandeira “Munique é multicolorida”, visava destacar a importância da diversidade e da defesa da democracia.

Além de Munique, o movimento “avós contra a extrema-direita” mobilizou protestos em várias cidades, incluindo Hannover, onde 24 mil pessoas se reuniram. No último domingo, Berlim também foi palco de uma grande manifestação, com a presença de 160 mil cidadãos que se opõem à ascensão da extrema-direita. Esses atos foram motivados pela aproximação do candidato de centro-direita, Friedrich Merz, com o partido AfD, que busca implementar uma proposta de lei que endurece as regras de imigração.

O projeto de lei proposto por Merz foi rejeitado pelo Parlamento alemão no dia 31 de janeiro, o que representou uma derrota significativa para o político. Os partidos tradicionais têm se posicionado firmemente contra qualquer tipo de colaboração com a extrema direita, mantendo uma postura de isolamento em relação ao AfD, que atualmente é o segundo partido nas intenções de voto.

Os deputados de centro-direita reiteraram sua posição de não formar governo com o AfD, enfatizando a necessidade de preservar os valores democráticos e evitar a normalização de ideologias extremistas. As manifestações refletem um crescente descontentamento da população com a possibilidade de uma maior influência da extrema direita na política alemã, especialmente em um momento tão crucial como o das eleições.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias