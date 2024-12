Manifestante é detida por ofensas racistas em frente à casa de Lula

Uma manifestante contrária ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi detida na tarde desta quarta-feira, 18, após proferir ofensas racistas contra um agente da Polícia Federal (PF) em frente à residência do presidente, no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

Segundo a PF, a mulher, de 77 anos, foi levada para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ela chegou à casa de Lula por volta das 17h30, dirigindo um automóvel que tinha fotos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes coladas nas laterais do veículo. Nas imagens, Moraes era retratado de forma pejorativa, com um rosto demoníaco.

A manifestante tentou deixar uma coroa de flores em frente à residência do presidente, mas foi impedida pelos agentes. Embora houvesse a intenção de liberá-la, a situação se agravou quando, ao retornar ao carro, ela chamou um dos policiais responsáveis pela segurança de Lula de “macaco”. Diante da ofensa, a mulher foi detida e conduzida para a sede da PF.

A senhora alegou ser filha de um general de divisão já falecido.

Leia Também: Barroso diverge em julgamento sobre redes no STF e defende manter regra atual para ofensa à honra