Manifestantes russos jogam tinta e ateiam fogo em urnas; assista

Rússia entrou no 2º dia de eleições neste sábado (16.mar); se reeleito, Vladmir Putin somará 30 anos como presidente do país

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram urnas de votação sendo vandalizadas Reprodução/X @Schulter3Jorg – 16.mar.2024

Manifestantes utilizaram tinta e coquetéis molotov para protestar contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na 6ª feira (15.mar.2024). Os episódios se deram no 1º dia de votação das eleições presidenciais que devem conceder ao político veterano mais um mandato de 4 anos à frente do país. Se o resultado se confirmar –o que já é dado como certo–, ao fim de seu 5º mandato, ele terá passado mais tempo no comando da Rússia do que Joseph Stalin (1879-1953) na época da União Soviética. O chefe de estado ainda terá a chance de concorrer ao cargo mais uma vez , o que abre espaço para um mandato até 2036.

Assista às cenas de protesto compartilhadas nas redes sociais (1min13s):