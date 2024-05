Mansão das novelas Alma Gêmea e A Viagem vai à venda por R$ 37 milhões

Você é fã de A Viagem e Alma Gêmea, da Globo? Então, essa é a sua chance de morar como os personagens das novelas. A mansão onde foram gravadas as tramas, no Rio de Janeiro, está à venda por R$ 37 milhões. O imóvel conta com três construções históricas, um terreno de 300.000 m² e é situada no alto da Boa Vista.

A moradia, utilizada também como cenário para filmes, foi construída em 1828 pelo inglês William Gilbert Ginty. Ele veio ao Brasil após ser contratado pelo Visconde de Mauá para construir uma fábrica de gás.

Antes de se tornar acervo da Biblioteca Nacional, a propriedade pertencia ao dono do Estaleiro Mauá Sr. Antônio Ferraz.