Mansão de Gal Costa é colocada à venda por valor milionário dois anos após morte da cantora

“Uma tristeza profunda me invade ao ver essas fotos da casa da Gal nos Jardins/SP sendo vendida para pagar dívidas e ser dividida entre os ‘herdeiros’. Ao olhar para esse quarto vazio na fotografia, onde ela guardava sua intimidade, fico refletindo sobre a brevidade da vida, das coisas e do tempo… Sobre como temos o poder de mudar nosso destino, mas também como, às vezes, ficamos presos aos grilhões do sofrimento, sem encontrar saídas, até que, enfim, esse pode ser o ato final deste grande teatro da vida”, escreveu.

O ex-produtor também acusa Wilma de negligência com a memória e o patrimônio da cantora. “O ser nefasto [Wilma Petrillo, viúva de Gal] deixou praticamente todo o acervo de roupas de shows e troféus se deteriorar com o tempo, em meio à sujeira e ao descaso, na casa-depósito da Bahia… O legado da Gal, no fim, está mesmo nas mãos dos fãs e da estimada Biscoito Fino, a quem peço, por favor, que não deixe a obra audiovisual dela cair no esquecimento, porque o resto já foi destruído em vida pela ‘viúva negra’”.