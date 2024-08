Mansões, joias e carros de luxo: de onde vem a fortuna de MC Daniel?

MC Daniel anunciou na última segunda-feira (19/8) que será pai pela primeira vez. A namorada do cantor, Lorena Maria, está grávida. Para além da riqueza de formar uma família, o funkeiro também conta com um patrimônio milionário conquistado na carreira musical.

Conhecido como Falcão do Funk, MC Daniel é dono de cinco mansões, sendo que a mais recente foi adquirida no Rio de Janeiro, em março deste ano. Além disso, o cantor revelou ter quatro carros, sendo duas Land Rover, um Porsche e uma BMW.

MC Daniel conta com milhões de ouvintes nas plataformas de música e tem uma agenda repleta de shows

MC Daniel se prepara para lançar primeiro álbum da carreira

MC Daniel e Lorena Maria esperam o primeiro filho do casal

As joias luxuosas também são companheiras inseparáveis do funkeiro. Somente em anéis, o cantor gastou R$ 142 mil. MC Daniel também tem um cordão que homenageia os amigos de vida, avaliado em R$ 1 milhão.

Os shows realizados pelo funkeiro tem um cachê de R$ 200 mil. Além disso, com mais de 19 milhões de seguidores nas redes sociais, MC Daniel também tem bom faturamento com publicidades.

MC Daniel revela que será pai 4 dias após assumir namoro MC Daniel vai realizar o sonho de ser pai! O cantor de 24 anos espera o primeiro filho com Lorena Maria, a quem pediu em namoro há quatro dias, durante uma viagem para a Grécia. A informação foi confirmada pelo artista no Instagram.

“Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado”, escreveu o artista na legenda do vídeo compartilhado na rede social.

Nas imagens compartilhadas, MC Daniel divide com o público momentos íntimos da descoberta da gravidez, como o dia em que Lorena fez o teste e um ultrassom do bebê. Além disso, relembra momentos em que falou sobre a vontade de ser pai e de apresentar os filhos aos bisavós.

Ele ainda mostrou o momento em que contou a novidade para os pais, os avós e alguns amigos, como Rodrigo Faro.

Vale lembrar que MC Daniel assumiu o namoro com Lorena Maria há apenas quatro dias, na última quinta-feira (15/8). No Instagram, ele compartilhou o momento do pedido especial, realizado na Grécia, durante uma viagem do casal com amigos.