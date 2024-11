Manu Gavassi anuncia que está esperando seu primeiro filho com Jullio Reis

Manu Gavassi revelou que está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Jullio Reis. O casal, que iniciou seu romance em 2021, oficializou o noivado em maio deste ano. Jullio, de 27 anos, é um modelo e ator que se destaca em eventos de moda, incluindo a São Paulo Fashion Week e a semana de moda de Milão. Atualmente, ele faz parte do elenco do filme “Homem com H”, onde desempenha o papel de Cazuza, que foi um grande amor de Ney Matogrosso. Com uma base de 45 mil seguidores nas redes sociais, ele prefere compartilhar detalhes sobre sua carreira em vez de expor sua vida pessoal.

O encontro entre Manu e Jullio aconteceu por meio de um amigo em comum, e eles afirma que a conexão foi imediata, resultando em uma longa conversa telefônica que selou o início do relacionamento. Desde então, o casal tem construído uma história juntos, que agora se expande com a chegada do bebê. A notícia da gravidez foi recebida com entusiasmo pelos fãs de Manu, que acompanham sua trajetória tanto na música quanto na televisão. O apresentador de rádio Zé Luiz, pai de Manu, comemorou a notícia nas redes sociais: “Vou ser avô! E essa é a melhor notícia possível! Te amo Manu”.

Confira o anúncio de Manu Gavassi

*Reportagem produzida com auxílio de IA