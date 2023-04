Manu Gavassi muda as sobrancelhas e divide opiniões: “Nem reconheci”

Conhecida por manter a discrição na internet, Manu Gavassi usou o Instagram neste sábado (8/4) para compartilhar com os fãs uma novidade: a artista e ex-BBB descoloriu as sobrancelhas. O look dividiu opiniões.

“Em outra vida, eu seria assim, sem sombra de dúvidas”, escreveu Manu na legenda de um carrossel de imagens, dando a entender que o visual é temporário e, provavelmente, foi motivado para interpretar um personagem.

Nos comentários, internautas opinaram sobre a mudança da artista. “Um visu meio andrógeno… diferente! Ela que tem de gostar, mas eu também curti! A percepção do que é belo é subjetiva”, destacou uma internauta. “Para de mexer nesse rosto, mulher”, aconselhou outra. Uma terceira, por sua vez, disse: “Nem reconheci”.

E você, o que achou do novo visual da voz de Deve ser horrível dormir sem mim?