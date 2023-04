Manu Gavassi surge irreconhecível após tingir sobrancelhas

Manu Gavassi surpreendeu os seguidores ao surgir com um novo visual no Instagram neste sábado (8/4). A cantora descoloriu as sobrancelhas, mas a mudança sutil fez grande diferença em sua aparência, deixando-a quase irreconhecível.

“Em outra vida, eu seria assim sem sombra de dúvidas”, escreveu Manu na legenda do post.

O visual rendeu elogios à ex-BBB. “Amiga te amei de sobrancelha descolorida”, elogiou Liniker. “Tá chique”, comentou João Guilherme, filho de Leonardo. “Que gata”, escreveu Maria Ribeiro

Sobrancelhas descoloridas de Manu Gavassi

Ela está sempre mudando o visual

É uma verdadeira camaleoa

Manu é ex-BBB

E cantora

