“Mão leve”: idosa é presa ao tentar furtar peça de mortadela em padaria no Guará

Policiais da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prenderam na quinta-feira (13/4) uma idosa de 64 anos após ela ser reconhecida como autora de furto a dois estabelecimentos comerciais do Guará, no Distrito Federal. A ação foi batizada de “Operação Mão Leve”.

A mulher foi presa em flagrante em uma padaria após tentar levar uma peça de mortadela sem pagar. O funcionário do caixa percebeu e exigiu o pagamento. Ela quitou a dívida e foi embora. As vítimas, no entanto, analisaram as imagens das câmeras de segurança, perceberam que ela pegou outros produtos e acionaram a polícia.

A suspeita foi localizada e confessou o crime aos agentes. Ela foi conduzida à 38ª DP, onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo emprego de fraude. A pena pode superar os 8 anos de prisão.

Histórico de crimesOs investigadores descobriram que, em março deste ano, a mulher furtou produtos em uma padaria do Guará. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Ela compareceu ao estabelecimento carregando uma sacola e, durante o tempo em que ficou no local, colocou vários produtos em seu interior. Ao chegar ao caixa, efetuou o pagamento de alguns itens e deixou de apresentar os demais.

Ainda foi constatado que a mulher tentou, em outras oportunidades, subtrair mercadorias da mesma padaria. Porém, os funcionários conseguiram impedir a ação.