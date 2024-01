Maquiagens e penteados simples se destacaram no Globo de Ouro

O Globo de Ouro abriu a temporada de premiações de 2024 com muita beleza. O tapete vermelho do evento, que aconteceu no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, foi marcado por produções que realçam a beleza natural.

As artistas abusaram da maquiagem sutil, com muitos tons neutros e pouco marcados, que provam que o minimalismo roubará a cena em 2024. Os penteados também foram simples. Cabelos soltos e com algumas ondas se mostraram os preferidos.

Confira:

Tendências de beleza do Globo de Ouro Jennifer Lopez Jennifer Lopez no Globo de Ouro A atriz e cantora Jennifer Lopez apostou em um cabelo solto com as pontas onduladas. Na maquiagem, a artista investiu em tons rosados e sombras com brilho.

Margot Robbie Margot Robbie no Globo de Ouro A protagonista de Barbie optou por uma maquiagem simples, com sombra rosa. A atriz também foi com o cabelo solto. A beleza de Margot Robbie se assemelhou muito a da personagem do filme.

Jennifer Aniston Jennifer Aniston no Globo de Ouro Jennifer Aniston exibiu um corte de cabelo semelhante ao de sua personagem Rachel, da série Friends. O corte em camadas está em alta e promete estar entre as tendências de 2024. A maquiagem da atriz também foi simples.

Hailee Steinfeld Hailee Steinfeld no Globo de Ouro A atriz Hailee Steinfeld, queridinha da geração Z, usou o cabelo preso, ainda assim com fios que escapam na frente. A maquiagem natural também ressaltou a beleza natural da intérprete.

Dua Lipa Dua Lipa no Globo de Ouro Com uma cor de cabelo marcante, Dua Lipa deixou os fios soltos e escolheu uma maquiagem sutil para realçar a beleza

Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence no Globo de Ouro Jennifer Lawrence optou pela simplicidade. A atriz preferiu uma maquiagem extremamente delicada, mas usou cílios postiços que chamaram a atenção.

Michelle Randolfo Michelle Randolfo no Globo de Ouro Michelle Randolfo exibiu a beleza natural com uma maquiagem sutil em tons nude e com os fios loiros soltos.

Brie Larson Brie Larson no Globo de Ouro A atriz e cantora Brie Larson optou por usar o cabelo solto com ondas grandes e por uma maquiagem minimalista.

Camila Morrone Camila Morrone no Globo de Ouro A atriz e modelo Camila Morrone exibiu o cabelo solto e uma maquiagem com tons.

Emma Stone Emma Stone no Globo de Ouro Emma Stone também escolheu deixar os fios soltos, mas com aspecto polido. A maquiagem da atriz também foi sutil.

