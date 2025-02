Maquininhas do Mercado Pago na Argentina passam a aceitar pagamento via Pix

As maquininhas Point Smart do Mercado Pago em estabelecimentos da Argentina começam a aceitar nesta terça-feira pagamentos com Pix via QR Code feitos por brasileiros. De acordo com a fintech, o método tem taxas menores que as de compras com cartões de crédito, em que a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é maior.

O comerciante indica na maquininha o valor em pesos da compra e, ao selecionar a opção Pix, um QR Code é gerado.

Para pagar, o brasileiro não precisa converter as moedas: basta entrar no aplicativo do banco ou fintech em que tem conta e fazer a transferência. Na maquininha, o valor aparecerá em pesos.

A ferramenta entra no ar em período de alta temporada, em que muitos turistas brasileiros tradicionalmente visitam o país vizinho. O dinheiro cai instantaneamente na conta dos comerciantes no Mercado Pago, e o custo de transação é mais baixo que no caso dos cartões.

“Os brasileiros já adotaram o Pix como seu meio de pagamento favorito pela praticidade, economia e rapidez”, diz em nota a chefe de Legal do Mercado Pago no Brasil, Priscila Faro. “Ao simplificar as transações para brasileiros e comerciantes locais, promovemos benefícios para todos os lados.”

A funcionalidade será disponibilizada de forma progressiva aos estabelecimentos que usam a Point Smart, e deve chegar a 100% dos comerciantes elegíveis em breve. Não haverá custo adicional.

