Mara Maravilha é surpreendida ao descobrir o segredo do Limpa Nome em Podcast com Silas Bitencourt

Milhares de pessoas já foram abençoadas através da super entrevista que Mara Maravilha fez com o Empresário Silas Bitencourt, o @podmarapodcast já levou dezenas de famosos para um bate papo e dessa vez pode contar também com Mary Hellen Bitencourt e João Vítor Ota, garotos propaganda da empresa…

Um dos destaques da foi Silas Bitencourt, hoje conhecido como “O Rei do Limpa Nome o empresário tem espalhado por todo Brasil e para outro países esse serviço que tem surpreendido desde as classes mais baixas quanto as mais altas, recentemente o empresário limpo o nome de uma cliente que devia 1 milhão e oitocentos mil….

Devo, não nego e pago quando puder” quem já não ouviu essa frase? Baseado no artigo: 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O empresário Silas Bitencourt vem trabalhando a anos nesse mercado de Limpa Nome através da Biten Limpa Nome e conquistado milhares de clientes… O que a maioria das pessoas se surpreendem é que o nome fica limpo em menos de 30 dias em um trabalho legalizado onde muita das vezes é cobrado apenas 10% da sua dívida…

Silas Bitencourt nos explica que nenhuma empresa pode sujar o seu nome, ela não é obrigada te vender de novo mas impedir outras empresa de te vender jamais… Por exemplo: Um banco protesta o seu nome, lá você não conseguirá mais créditos, mas em outros sim… Você deve uma loja da sua cidade, ela não é obrigada a te vender de novo, mas as outras vão vender porque quando consultar seu nome não vai aparecer nada no sistema…

E as outras dívidas do passado? Elas não vão te atrapalhar em nada, aí depende de você negociar do jeito que for melhor pra você ou deixar lá até prescrever…

Silas Bitencourt tem recebido vários depoimentos incluindo até artistas da TV e pessoas que teve a vida mudada através do seu escritório da Biten Limpa Nome, desde jovens até pessoas de mais idade…

E como tudo isso começou? O empresário Silas Bitencourt trabalha no ramo a 20 anos, mas a empresa ganhou força na pandemia quando ele se viu em uma situação constrangedora com uma das filiadas da Loja Italinea: Comprou 60.000,00 em móveis pro seu apartamento e a empresa sujou o nome dele antes dele receber os móveis, com o nome sujo veio uma avalanche de problemas que ele resolveu em menos de 30 dias com seus próprios serviços da Biten Limpa Nome…

2023 foi marcante para o empresário que criou um consórcio onde com 100,00 por mês é possível limpar o nome pagando 20 vezes de 100,00 no pix sem cartão, siga o Instagram da empresa para maiores informações: @BitenLimpaNome

Nesse próximo domingo o empresário Silas Bitencourt embarca pra Camburiu – SC onde representará a empresa nos Gideões Missionários, maior Congresso de Missões da América Latina, lá serão colocados 4 outdoors numa promoção relâmpago pra abençoar 2.000 pessoas no evento…

Confira abaixo testemunhos de pessoas que já limparam o nome com Silas Bitencourt e alguns famosos que ele encontrou no decorrer da sua agenda…

