Maranhão tem 31 cidades em situação de emergência após fortes chuvas

A Defesa Civil do Maranhão informou que subiu para 30 o número de cidades atingidas pelas chuvas no Estado. Todas estão em situação de emergência. Ao todo, 3.940 pessoas foram afetadas de alguma maneira, sendo que uma morreu. Ainda segundo a Defesa Civil, o município de Santa Inês é o único em estado de calamidade pública, sobretudo por causa dos danos em uma rodovia federal. “A cidade recebeu todo apoio do governo federal e do nosso governo do Estado”, disse o governador Carlos Brandão (PSB). As famílias impactadas estão sendo ajudadas pela defesas civis dos municípios, que informaram que estão trabalhando para retirada das pessoas das áreas de risco.

Circularam nas redes sociais imagens das enchentes que atingiram o Maranhão em 2023, que suscitaram campanhas de doações. No entanto,. o governador desmentiu nas redes sociais que o Estado tenha alguma cidade coberta por águas neste momento. “Este ano, todas as famílias que estavam desabrigadas já retornaram para suas casas”, informou Brandão. “Nossas equipes, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Secretaria de Estado de Infraestrutura e demais órgãos envolvidos estão atentos e dando todo o suporte necessário aos municípios. No ano passado, vivenciamos um momento muito mais difícil e recebemos a presença do presidente Lula com apoio e ações. Neste ano, as dificuldades estão abaixo do que já passamos, também em decorrência da força-tarefa preventiva realizada para contenção de danos. Tranquilizamos a todos e garantimos que o nosso trabalho em unidade com os municípios continuará para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma célere.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brandão (@carlosbrandaoma)

*Com informações da Agência Brasil