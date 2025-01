Marca chinesa Honor chega ao Brasil com linha de celulares premium e dobrável ultrafino

FOLHAPRESS) – Chegou oficialmente no Brasil nesta quinta-feira (30) a marca chinesa de celulares premium Honor, trazendo consigo os modelos Magic6 Lite e o dobrável ultrafino Magic V3.

Conhecida principalmente pela qualidade das câmeras e durabilidade, a empresa revelou em evento realizado em São Paulo que também vai também lançar no país tablets, fones de ouvido sem fio e relógios inteligentes.

A distribuição dos importados ficará a cargo da DL, responsável também, em uma outra divisão, pela chinesa Xiaomi. Os preços começam em R$ 1.399,99 com o modelo de entrada Honor X6b Plus e vão até R$ 4.499,99 com o topo de linha Magic6 Lite.

O dobrável Magic V3 e o mais recente Magic7 Lite serão disponibilizados em breve, ainda sem preços definidos. A marca também deve trazer a versão Pro, que abrange seus “flagships”.

Em relação às vendas, a DL anunciou uma parceria com varejistas nacionais e regionais, como Casas Bahia, Havan, Bemol, Colombo, Gazin, Martinello, Riachuelo e Megamamute. Terá inicialmente 1.000 pontos de venda, atuando também no ecommerce próprio e em marketplaces.

Criada pela Huawei em 2013, a Honor inicialmente teve como foco a produção de smartphones mais acessíveis em relação aos produzidos pela então controladora, uma das principais empresas da China.

Em 2020, a Huawei vendeu a Honor para um consórcio de empresas chinesas após sanções impostas pelos Estados Unidos no ano anterior.

A venda permitiu à Honor operar de forma independente, sem as restrições, e começar a utilizar componentes e software de fornecedores globais. Seu sistema operacional, o MagicOS, é derivado do Android, do Google. A marca então se voltou para os segmentos intermediário e premium.

A marca já estava presente em 12 países da América Latina, na Europa e no Oriente Médio, regiões onde já figura entre as cinco mais vendidas -entre 2023 e 2024, cresceu 400% nos países vizinhos.

No Brasil, a estratégia se concentrará em alcançar os principais pontos de venda nas cidades mais importantes, tanto fisicamente quanto online.

“Nos expandimos para mais de cem mercados em todo o mundo e, depois de quatro anos, descobrimos que mais de 50% das vendas da Honor, globalmente, vêm da América Latina, Europa, Oriente Médio, África, não somente da China. Entendemos que o Brasil é um mercado muito competitivo, maduro, e o público está procurando esse tipo de inovação”, disse David Moheno, diretor de comunicação da Honor para a América Latina.

Embora não haja dados públicos localizados, a plataforma de dados Statista estima que o mercado brasileiro esteja entre os cinco maiores do mundo. O Statcounter aponta que quatro empresas dominam o setor no país -Samsung (cerca de 38% do mercado), Motorola (23,6%), Xiaomi (19,2%) e Apple (10%).

“Nós começamos o planejamento no começo do ano passado, então a Honor já vem trabalhando, pesquisando, planejando, verificando o que seria competitivo no Brasil. Nós entramos agora porque nós temos a linha já completa de 2025, até o final do ano, então acredito que seja o momento ideal”, disse Eduardo Garcia, head de operações e porta-voz da Honor na distribuidora DL.

Em testes realizados pela reportagem no evento, os aparelhos se destacaram pelo acabamento resistente, pela qualidade da tela e por algumas funções de seu sistema operacional, como a capacidade de enviar imagens para outros apps sem a necessidade de abri-los.

Em relação à durabilidade, a linha Magic7 tem a tecnologia Ultra Bounce 2.0, que garante uma resistência maior ao aparelho para quedas de até 2 metros.

O destaque do dobrável Honor V3 é sua espessura de 9,2 mm quando está fechado, pouco mais que o não dobrável iPhone 16 Pro Max, de 8,25 mm. Com dobradiças e bordas reforçadas, o modelo pesa 226 gramas.

A inteligência artificial Honor AI presente nos modelos consegue excluir objetos indesejados em fotos, compreender as intenções do usuário e até detectar deepfakes.

Nos modelos Pro, o tamanho das câmeras externas, maior que o trio que acompanha os iPhones Pro, pode desagradar quem prefere celulares mais discretos, mas a qualidade da fotografia não decepciona.

Outro destaque do smartphone é a presença de uma bateria chamada Silicon-Carbon, com tecnologia usada nas de carros elétricos que garante um menor desgaste com o tempo.

PRODUTOS DA HONOR NO BRASIL

Smartphones

– Honor X5b Plus: R$ 1.399,99

– Honor X6b 5G (em breve)

– Honor X7c: R$ 2.699,99

– Honor Magic V3 (em breve)

– Honor Magic6 Lite: R$ 4.499,99

– Honor Magic7 Lite (em breve)

Tablets

– Honor Pad X8a Lite (em breve)

Fones de ouvido

– Honor Choice Earbuds X5: R$ 499,99

Smartwatches

– Honor Choice Haylou Watch: R$ 999,99

