Marçal chama Tabata de “adolescente” e grita com plateia

Coach diz que “pau vai torar” após ser provocado por condenação; Boulos publica sentença nas redes sociais

O candidato Pablo Marçal se irritou com ruídos na plateia e pediu silêncio Reprodução/YouTube @TV Band

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) chamou a deputada federal e também candidata Tabata Amaral (PSB) de “adolescente”, “jornalistazinha” e mandou a plateia ficar em silêncio durante o 1º bloco do debate da Band realizado nesta 5ª feira (8.ago.2024).

O coach deu a declaração ao responder pergunta em que Tabata citou uma investigação contra Marçal por supostos crimes, como roubo qualificado. Ele rebateu as acusações dizendo que a congressista é “parachoque de comunista” e “incapaz de estudar além da headline”.

“Tabata, vou te falar uma coisa, você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha militante”, disse.

A fala de Marçal encerraria o 1º bloco do programa, já que Tabata não tinha réplica, mas o coach aproveitou o tempo restante para provocar os adversários e pedir silêncio da plateia.

“Essa adolescente aqui, que vive falando que representa as mulheres, mas precisa amadurecer. Silêncio. Tem como para ô torcida kids? […] Essa daqui é parachoque de comunista, eu estou descobrindo se o [José Luiz] Datena [PSDB] quer ser candidato mesmo; o [Ricardo] Nunes [atual prefeito, do MDB] não tem perfil para ser prefeito dessa cidade […] Se quiser a merda de cidade que está hoje continue com o Ricardo. Se quiser uma merda de Venezuela, dá uma olhada na cara daquele comedor de açúcar ali [aponta para Guilherme Boulos, do Psol].”

Na sequência, Marçal disse que os candidatos querem que ele deixe o pleito, mas que não abandonará a candidatura. “Que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar”. Também chamou favelas de “campos de concentração”.

Pelas falas, Boulos recebeu direito de resposta. O psolista disse que o coach tem “baixo nível” e que Marçal foi condenado por formação de quadrilha. A equipe do deputado publicou a sentenção nas redes sociais. Veja abaixo.

Reprodução/Instagram – 8.ago.2024

Pablo Marçal teria sido condenado por formação de quadrilha

Reprodução/Instagram – 8.ago.2024

O caso foi julgado em Goiás